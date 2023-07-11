Bloomberg: премьер-министр Нидерландов оставит своему преемнику целый ряд проблем

После того как в этом году премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уйдет в отставку с поста самого «долгоиграющего» премьера страны, его преемнику предстоит решить целый ряд проблем.

На прошлой неделе было распущено правительство Рютте из-за неспособности преодолеть разногласия по миграционной политике. Ожидается, что в этом году число беженцев возрастет до 70 тысяч по сравнению с 48 тысячами годом ранее. Нидерланды не могут обеспечить их «достойный» прием, поэтому обсуждаются вопросы по ограничению мигрантов. В частности, обсуждается возможность ограничения на прием иностранных студентов – в прошлом году их число достигло 115 тысяч.

Правительство Нидерландов вынуждено лавировать по отношению к санкциям против Китая в вопросе экспорта полупроводников. США настаивают на жестком ограничении, ведущая компания ASML Holding NV сопротивляется, не желая терять привлекательный рынок.

Также Нидерланды переживают жилищный кризис. В прошлом году кабинет Рютте заключил с регионами соглашение о строительстве более 900 тысяч новых домов к 2030 году. Однако достижению поставленной цели мешают ограниченность земельных участков, нехватка рабочей силы и рост стоимости строительства.

И это только часть проблем, с которыми столкнется новое голландское правительство после выборов, которые должны пройти в ноябре, отмечает агентство.