Bloomberg: разногласия по Украине и Израилю могут парализовать работу G20

Разногласия по поводу конфликтов на Украине и в секторе Газа могут парализовать работу «большой двадцатки», в которой в этом году председательствует Бразилия, пишет агентство Bloomberg.

21-22 февраля в Бразилии пройдет встреча глав МИД стран G20. Некоторые страны считают, что на совещании стоит уйти от обсуждения геополитических проблем, так как достижение единого мнения по ним невозможно.

Так, по данным агентства, Бразилия и Южная Африка хотят отразить в итоговом коммюнике свою точку зрения о том, что палестинцы в Газе подвергаются геноциду. Такую формулировку не могут принять США и Германия.

Точно так же невозможно будет добиться единой позиции по Украине.

В воскресенье президент Бразилии Лула да Силва еще более обострил ситуацию, сравнив действия Израиля в Газе с Холокостом. Израильские власти объявили бразильского лидера персоной нон грата.