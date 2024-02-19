В Израиле объявили президента Бразилии персоной non grata из-за сравнения событий в Газе с Холокостом

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной non grata, передает израильский телеканал i24.

Таковой стала реакция израильского правительства на слова Лулы да Силвы о том, что происходящее в секторе Газы является геноцидом палестинского народа. Бразильский лидер сравнил действия израильской армии со зверствами фашистского режима в отношении евреев в годы второй мировой войны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этим высказыванием Лула да Силва «перешел красную черту».

Ранее Нетаньяху подтвердил, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа продлится до полного выдворения из сектора всех террористов движения ХАМАС.