Bloomberg: саммит по Украине отложат из-за отсутствия интереса у мировых лидеров

Украина просит провести саммит по продвижению «формулы мира» Зеленского в следующем месяце, но, вероятно, он будет перенесен из-за не отсутствия интереса к нему у мировых лидеров, пишет Bloomberg.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Мюнхене добивался встречи со своим китайским коллегой Ван И, чтобы убедить его принять участие в мероприятии. Однако тот заявил, что украинский план мирного урегулирования не подходит.

«Китай неустанно работает над организацией мирных переговоров, но сегодня нет соответствующих условий для их начал», — заявил китайский дипломат.

Готовность принять саммит выразила Швейцария. Глава МИД страны Иньяцио Кассис ранее отмечал, что проведение мирной конференции невозможно без России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила, что ЕК намерена использовать замороженные российские активы на производство оружия для Украины.