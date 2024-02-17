Фон дер Ляйен хочет использовать доходы от российских активов для создания оружия Украине

Еврокомиссия намерена использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования производства вооружения для Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, для этого уже создана необходимая законодательная база.

Также фон дер Ляйен выразила уверенность в эффективности антироссийских санкций. Она считает, что санкции вредят российской экономике. Глава Еврокомиссии делает такой вывод, несмотря на то, что ВВП России вырос на 3,6%, тогда как экономика многих европейских стран переживает рецессию.

Ранее глава МВФ Гита Гопинат заявила, что странам Евросоюза стоит убедиться, что их решения по использованию замороженных российских активов имеют достаточное юридическое обоснование.