Bloomberg: Словакия поставляет боеприпасы на Украину против своей воли

Словацкие производители боеприпасов не могут выбирать, куда именно им отправлять свою продукцию. Это решение принимает исключительно покупатель, об этом заявил глава министерства обороны Словакии Роберт Калиняк. Его слова привело издание Bloomberg.

Словацкие власти официально отказали Украине в помощи с поставками вооружений. Тем не менее, снаряды, которые выпускаются в стране, продолжают попадать в распоряжение ВСУ. Покупатели боеприпасов сами сообщают промышленникам, куда надо поставлять приобретенный товар, и зачастую конечной точкой становится Украина. Правительство Словакии при этом не собирается ограничивать производство боеприпасов, так как оно заметно увеличивает ВВП страны.

«Мы не будем ограничивать производство оборонной продукции, это поддержит валовой внутренний продукт», - указал Калиняк.

Если промышленников начать ограничивать в производстве их товаров, то это нанесет ущерб стране в целом, так считает министр.

Ранее с предложением поделиться с Украиной частью своих боеприпасов выступила Болгария. Она предложила отправить на украинскую территорию отправить то, что неактуально либо излишне для ее армии.