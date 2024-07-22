Болгария готова поделиться излишками вооружений с Украиной

Об этом заявил глава оборонного ведомства технического правительства страны Атанас Запрянов в эфире Болгарского национального радио.

По словам министра, речь идет о боеприпасах и оборудовании, которые были признаны избыточными или неактуальными для нужд болгарской армии. Запрянов отметил, что в настоящее время в стране наблюдается профицит боеприпасов, не востребованных вооруженными силами Болгарии.

В связи с этим болгарское правительство планирует направить запрос европейским партнерам и украинской стороне о возможности передачи этих излишков Киеву. В случае получения одобрения, Болгария готова приступить к процессу передачи вооружений. Однако Запрянов подчеркнул, что реализация данной инициативы потребует времени из-за необходимости урегулирования логистических вопросов и прохождения бюрократических процедур.

Окончательное решение о передаче вооружений будет зависеть от согласования всех деталей с европейскими партнерами и украинской стороной, а также от завершения необходимых формальностей внутри самой Болгарии.

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