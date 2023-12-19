Bloomberg: союзники засомневались в надежности США из-за Украины

Союзники США засомневались в их надежности на фоне отказа выделять финансовую поддержку Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что последствия от этого могут быть намного серьезнее, чем последствия вывода американских войск с территории Афганистана в 2021 году.

«Волновые последствия будут ощущаться по всему миру, поскольку партнеры и союзники США задаются вопросом, насколько надежными будут обещания Вашингтона в вопросах обороны», – говорится в публикации издания.

По данным источника, на фоне отказа выделить Киеву дополнительную помощь возрастают перспективы победы на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Голосование запланировано на ноябрь 2024 года.

Как пишет Bloomberg, Трамп получит возможность реализовать свои публичные обещания, которые касаются выхода США из крупных альянсов, включая НАТО, а также заключения сделки с Россией по поводу Украины.

Ранее Bloomberg сообщал, что западные «партнеры» Украины сомневаются в прорыве ВСУ из-за неутешительных результатов контрнаступления. Отмечалось, что ситуация, которая на фронте зашла «в тупик», подтверждает затяжной характер украинского конфликта.