Украина, вероятно, не сможет достигнуть значимого прорыва на фронте, даже в условиях получения помощи от США и Европейского союза (ЕС), пишет агентство Bloomberg , ссылаясь на анонимные источники.

Кроме того, отмечает издание, дальнейшие перспективы Киева становятся все более туманными.

«Сторонники Украины как в ЕС, так и в США, утверждают, что помощь, вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к существенному прорыву на поле боя», – говорится в материале агентства.

Автор материала отмечает, что тупиковая ситуация на фронте подтверждает факт того, что конфликт может затянуться на долгие годы.

Ранее французский генерал Кристоф Гомар подтвердил, что Киев полностью зависит от западных «партнеров». Он также подчеркивал, что ошибкой Украины стало заблуждение относительно сил России на поле боя.

Западная пресса все чаще пишет об утрате интереса со стороны Запада к украинскому конфликту. Это связывают с обострением конфликта на Ближнем Востоке, а также с неудачным контрнаступлением. Кроме того, СМИ часто отмечают, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возник негласный конфликт из-за неубедительных результатов на фронте.

Ранее мы писали, что Залужный отрекся от своих слов о «тупиковой» ситуации в зоне боевых действий.