Bloomberg: США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Соединенные Штаты после появления вбросов о планах российского руководства разместить ядерное вооружение в космическом пространстве подготовят резолюцию Совбеза ООН, предостерегающую мировое сообщество от таких решений. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Генеральная Ассамблея ООН 2 года назад принимала резолюцию за авторством РФ, в которой государство призвало другие стране не размещать свое вооружение в космосе. Тем не менее в отличие от резолюции Совбеза, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют юридически обязывающей силы.

Источники информационного агентства считают, что подобная резолюция, вероятно, «подтвердит обязательства стран по договору о космосе 1967 года». В то же время, журналисты подчеркнули, что создание проекта еще находится на ранней стадии.