Bloomberg: США намерены смягчить напряженность после высказываний Трампа о Путине

США стремятся снизить уровень напряженности, возникшей после резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от представителей администрации Белого дома.

Ранее телеканал CNN передавал информацию о том, что Дональд Трамп был недоволен высказываниями участников конфликта на Украине относительно возможного соглашения о прекращении огня. Позднее это подтвердила пресс-секретарь главы Белого дома Каролин Левитт.

Как поведали собеседники агентства, именно дня смягчения градуса внезапно возникшего напряжения советник Трампа Стив Уиткофф ждет на этой неделе в Вашингтоне главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

«Ожидается, что спецпредставитель США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым ради попытки смягчить напряженность после того, как Трамп выразил недовольство Путиным», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ потребовали от Трампа, чтобы все условия соглашения между США и Украиной по редкоземельным металлам соответствовали европейским законам. С такой инициативой выступила Анналена Бербок, глава МИД Германии.