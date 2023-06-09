Bloomberg: Сунак покидает США, не получив «главный приз»

Двухдневный визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в США завершился подписанием пакета важных экономических соглашений, одного британский лидер покидает Америку без «главного приза», пишет Bloomberg.

Сунак и Джо Байден подписали соглашения о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и «зеленой» энергетики. Два лидера согласились признать режим защиты данных друг друга, что принесет пользу 55 000 компаний на сумму 115 млн фунтов стерлингов ($144 млн).

Кроме того, Великобритания будет определена в качестве «внутреннего источника» для оборонных подрядчиков, что откроет доступ к американским инвестициям для британских компаний.

Также было достигнуто соглашение о более тесном сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Оно призвано пошатнуть позиции России в этой отрасли.

Однако набор этих соглашений не дотягивает до масштабного договора о свободной торговле, который в Великобритании ждали как главный приз на переговорах.

Отвечая в четверг на совместной пресс-конференции в Белом доме на вопрос, почему он не согласился на заключение соглашения о свободной торговле с Великобританией, Байден не смог дать вразумительный ответ и вместо него просто начал перечислять отрасли, в которых два государства сотрудничают.