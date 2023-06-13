Bloomberg: Турция вряд ли поддержит шведскую заявку на вступление в НАТО

Турция все еще не готова поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, пишет Bloomberg. 14 июня страны проведут консультации по этому вопросу, но до окончательного его решения еще далеко.

С 1 июня в Швеции вступил в силу новый антитеррористический закон, который должен убедить Анкару в том, что Стокгольм больше не будет поддерживать деятельность курдских террористов на территории своей страны.

Но Турция считает, что скандинавская страна должна сделать еще больше и показать, что новый закон действительно работает в полном объеме.

В понедельник шведское правительство объявило об официальном решении выдать человека, который утверждает, что является сторонником курдской группировки, а на прошлой неделе прокурор Стокгольма предъявил первое в истории обвинение в сборе средств для курдских террористов.

Союзники по НАТО давят на Турцию с тем, чтобы она одобрила шведскую заявку. После вступления в альянс Финляндии и Швеции НАТО закрепит свой контроль над Балтийским морем и получит преимущество в арктическом регионе – стратегически важных направлениях для России.