Bloomberg узнал о доле сенатора от Дагестана Керимова в SpaceX

Отмечается, что Керимов управлял своей долей через трастовый фонд Heritage Trust, который был создан для управления активами. Эта доля составляла около 1% и была получена бизнесменом в 2017 году.

Однако в 2018 году Керимов попал под санкции Министерства финансов США за участие в «зловещей деятельности России», что привело к блокировке его активов. В результате этого в июне 2022 года казначейство США заблокировало траст стоимостью $1 млрд. К тому времени доля в SpaceX была уже продана.

Citigroup Inc. пыталась выяснить детали ситуации и обращалась за разъяснениями в Минфин США, однако не нашла оснований для блокировки траста. Тем временем представители Минфина США, а также SpaceX и сам Илон Маск не ответили на запросы о комментариях по данной ситуации.

Сейчас власти США продолжают выявлять американские компании, в которые инвестировал Heritage Trust. На данный момент, по версии Bloomberg Billionaires Index, Керимов занимает 17-е место среди богатейших россиян с состоянием около $9,9 млрд и 282-е место в общем рейтинге. С 2008 года он является сенатором от Республики Дагестан.

Санкции против Керимова и других бизнесменов из РФ введены после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине со стороны многих стран, включая Европейский союз (ЕС), Канаду, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Японию и Новую Зеландию. Россия, в свою очередь, считает эти ограничения незаконными и требует их отмены.

Ранее сообщалось, что космический корабль Starship от SpaceX взорвался во время седьмого тестового полета.