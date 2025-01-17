Космический корабль Starship от SpaceX взорвался во время седьмого тестового полета

Испытательный запуск ракеты, предназначенной для полётов на Луну, разработанный американской компанией SpaceX, не увенчался успехом. Космический корабль Starship разрушился во время седьмого тестового полета. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Сообщается, что инцидент произошел только с космическим кораблем. В то же время первую ступень ракеты-носителя Super Heavy удалось успешно посадить на стартовую площадку, что позволяет считать запуск частично успешным, как считают в SpaceX.

«Starship испытал быстрый незапланированный демонтаж во время своего подъемного импульса. Команды продолжат изучать данные сегодняшнего летного испытания, чтобы лучше понять первопричину», — написали представители SpaceX.

Они акцентировали внимание на том, что даже в случае, если прототип не сможет совершить успешный полёт, он все равно предоставит информацию, которая в дальнейшем поможет улучшить надежность корабля Starship.

Ранее сообщалось, руководитель и основатель аэрокосмической компании SpaceX заявил, он считает очень интересной перспективу того, что на поверхность Луны попадет российская ядерная энергоустановка.