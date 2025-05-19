Bloomberg узнал о позиции Трампа по отношению к законопроекту о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп может поддержать законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма* об ужесточении санкций в отношении РФ, пишет агентство Bloomberg.

По информации источников, Грэм и другие американские сенаторы разработали проект санкций, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на импорт товаров из стран, приобретающих у России нефть, нефтепродукты и другие ресурсы.

Отмечается, что в ходе предстоящего телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер может сообщить ему, что не сможет помешать принятию соответствующего законопроекта в сенате США.

Кроме того, Трамп ранее предупреждал Москву о том, что в случае отсутствия прогресса по ситуации на Украине, США усилят санкционное давление на Россию.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский написал президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой о военно-промышленной помощи.

* Росфинмониторингом внесен в реестр террористов и экстремистов.