Bloomberg: в Европе растет зависимость от американского СПГ

Возросшая зависимость стран Европы от сжиженного природного газа (СПГ) США приводит их ко все более рискованной на фоне решения американского президента Джозефа Байдена приостановить согласование новых контрактов на поставки ресурса в другие страны. Об этом пишет агентство Bloomberg .

Байден накануне заявил, что Вашингтон приостанавливает процесс одобрения новых контрактов на экспорт CПГ. Это решение связано с изменением климата. Такие меры Байдена раскритиковали республиканцы.

По мнению спикера палаты представителей США Майка Джонсона, решение американского лидера «усиливает Россию», а также вынуждает Европу полагаться на ее «грязный экспорт».

В материале агентства говорится, что страны Европейского союза (ЕС) долгое время зависели от российского природного газа. Отмечается, что меньше чем за два года Европе удалось уйти от этой зависимости, выбрав газ из Соединенных Штатов. Автор материала подчеркивает, что с каждым днем «новая» зависимость от американского ресурса становится все более рискованной.

«Наградой для Европы станет диверсифицированный набор американских поставщиков. Риск представляют серьезные изменения в политике США в будущем», — пишет Bloomberg.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва готова к обсуждению поставок газа на территорию Европы транзитным путем, в том числе через Украины. Он отмечал, что пока не видит стремлений от другой стороны содействовать этому.

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