Трамп может ввести пошлину на импорт из Китая в случае победы на выборах США

Экс-президент США Дональд Трамп может ввести пошлину на импорт из КНР в случае своей победы на выборах в 2024 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Отмечается, что ее размер может составить 60%.

Как отмечает издание, таким образом кандидат в президенты США рассматривает новые возможности «экономической атаки на Китай». По мнению источника, такие шаги могут привести к глобальной торговой войне.

«В частном порядке Трамп обсуждал с советниками возможность введения единых тарифов в размере 60% на весь китайский импорт», — говорится в материале.

Как уточняет WP, действия Трампа могут привести к глобальному сбою в экономике, которые превзойдут последствия торговых войн, которые устроил Трамп на своем первом сроке.

На данный момент, в США введена пошлина в размере 25% на импорт из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Кандидатами являются действующий глава государства Джозеф Байден, экс-президент Трамп, член Палаты представителей США от 3-го округа Миннесоты Дин Филлипс, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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