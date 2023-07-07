Bloomberg: Зеленский отправился в дипломатический вояж, чтобы добиться поддержки перед саммитом НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский совершает дипломатическую поездку по столицам стран НАТО, чтобы добиться от союзников поддержки на предстоящем саммите НАТО.

В Праге он вновь заговорил о «дорожной карте» для Украины для вступления в альянс.

«Нам нужен четкий сигнал, конкретные решения в направлении приглашения», – сказал Зеленский после встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

Зеленский сделал остановку в Болгарии, где президент Болгарии Румен Радев отказал ему в передаче вооружения и боеприпасов.

Также украинский лидер планирует побывать в Турции и Словакии.

Несмотря на то, что страны НАТО пришли к консенсусу не принимать Украину во время конфликта, многие лидеры хотят предоставить Зеленскому некоторые обязательства по будущему вступления в альянс, пишет Bloomberg.