Bloomberg: Зеленский почувствовал сдвиг в характере поддержки союзников

Президент Украины Владимир Зеленский подозревает, что поддержка Джо Байдена колеблется, и другие лидеры могут последовать его примеру. Об этом Bloomberg рассказал чиновник, недавно встречавшийся с украинским лидером.

Как рассказал собеседник агентства, Зеленский был очень эмоционален и яростно критиковал страны, которые, по его мнению, недостаточно быстро поставляют оружие. Его раздражало, что некоторые страны хотят увязать будущую финансовую помощь с конкретными реформами, в том числе и в области коррупции.

Также Зеленский был уязвлен тем, что не получил приглашения на саммит G20. И хотя это было решение Индии, украинский лидер расценил это как знак что, поддержка США становится все более ограниченной.

Западные чиновники соглашаются с тем, что в последние недели действительно произошел сдвиг в характере поддержки, которую Украина получает от своих союзников. Один из них заявил, что стоило бы найти какое-то решение до начала президентских выборов в США. Оптимальным вариантом был бы успех Украины на поле боя, который бы заставил Россию пойти на переговоры, однако украинское контрнаступление ожиданий не оправдало.