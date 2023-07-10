Bloomberg: Зеленский прибудет в Вильнюс 12 июля для участия в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит НАТО в среду, 12 июля, который будет проходить в Вильнюсе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее представитель офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству Reuters сообщил, что участие Зеленского в саммите НАТО находится под вопросом. Он заявил, что Зеленский будет на этом мероприятии в случае, если страны-участницы альянса «проявят мужество».

В понедельник, 10 июля, участие Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе подтвердил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, украинский лидер примет участие в первой встрече нового переговорного формата – Совета Украина – НАТО.

Также, по словам Столтенберга, Украине не следует ожидать приглашения в блок. Несмотря на это, подчеркнул генсек альянса, Киеву будет направлен сильный сигнал, а двери НАТО «остаются открытыми».

Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре 30 сентября 2022 года. На данный момент участником альянса является 31 государство. В апреле 2023 года к блоку присоединилась Финляндия.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет с 11 по 12 июля.