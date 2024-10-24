«Bóbr kurwa»: Медведев прокомментировал планы Варшавы выслать посла РФ

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев крепким словцом по-польски прокомментировал планы Варшавы выслать посла России из страны, обвиняя практически всех находящихся там российских дипломатов в якобы подготовке неких диверсий.

Напомним, в минувший вторник, 22 октября, польский МИД объявил о закрытии в Познани российского генконсульства и высылке дипломатического корпуса. При этом само здание перейдет в собственность Госказначейства Польши.

Медведев опубликовал в своем аккаунте в соцсетях пост, в котором напомнил об убийстве в Москве в 1918 году посла Германской республики Вильгельма фон Мирбаха. Он прозрачно намекнул, что практику «быстрого правосудия» для дипломатов из вражеских стран еще никто не отменял.

В конце своей публикации Медведев написал «bóbr kurwa» (распространенное в Польше ругательство).

Ранее сообщалось, что двое корреспондентов ВГТРК нецензурно высказались в прямом эфире заседания саммита БРИКС с участием президента Владимира Путина.