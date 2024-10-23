Репортеры ВГТРК нецензурно выругались в прямом эфире с саммита БРИКС в Путиным

Журналисты телеканала «Россия-24» «кратко подвели» итоги встречи российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Если говорить точнее, досадный ляп репортеров попал в прямой новостной эфир во время саммита БРИКС.

В соцсетях расходится видео, как во время трансляции с саммита БРИКС в Казани во время встречи российской и турецкой официальных делегаций в расширенном составе, судя по всему, что-то пошло не так у звукорежиссера телеканала, и он не выключил микрофоны у мужчины и женщины репортеров.

В какой-то момент сидевшие журналисты резко поднялись и употребили несколько нецензурных слов, узнав, что им предстоит прямо сейчас выйти в прямой эфир.

Ведущий в студии сразу же сменил картинку, смущенно посетовав на некоторые технические неполадки.

Стоит отметить, что неожиданные курьезы не раз случаются в прямом эфире различных телеканалов. Так, недавно российская телеведущая Екатерина Андреева чуть не упала во время прямого эфира на «Первом канале». Но не растерялась и как ни в чем не бывало продолжила рассказывать новости.