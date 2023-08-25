Поставки на Украину боеприпасов, содержащих обедненный уран, оказывают влияние на почву в стране, превращая ее в «непригодную для жизни землю». Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своей статье для сайта kp.ru .

Она заявила, что поставки боеприпасов с радиоактивным содержимым портят и заражают украинскую землю. Она уточнила, что радиационное заражение почвы на Украине уже было зафиксировано.

Захарова также заявила, что использование этих снарядов может сказаться и на Польше, расположенной по соседству. Она подчеркнула, что радиация была зафиксирована в Хмельницкой области Украины, что находится рядом с Польшей.

Она указала на то, что последствия от радиоактивных осадков еще могут «выровняться», но почва, которая была под радиоактивным облаком, еще долго будет зараженной.

Захарова призвала украинский народ осознать опасность такого оружия и требовать избавления от подобных снарядов.