Танковые экипажи Западной группировки войск ведут активную работу с поражением вражеских целей, скрываясь в закрытых позициях на территории Харьковской области. Об этом сообщил командир подразделения первой гвардейской танковой армии ЗВО под позывным «Садко», его слова передают РИА Новости .

Боец рассказал изданию, что армия активно работает из закрытых позиций. Он сообщил, что экипажи прибывают на позиции после поступившей задачи и ведут огонь по заданным координатам с корректировкой целей.

«Садко» также подчеркнул, что экипажи активно работают в Харьковской области.

По словам командира, российские экипажи всегда рады встретиться с противником. Он заявил, что снарядов у российских танков хватит на всех.