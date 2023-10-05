Боец рассказал о работе танковых экипажей ЗВО
Фото: [Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС]
Танковые экипажи Западной группировки войск ведут активную работу с поражением вражеских целей, скрываясь в закрытых позициях на территории Харьковской области. Об этом сообщил командир подразделения первой гвардейской танковой армии ЗВО под позывным «Садко», его слова передают РИА Новости.
Боец рассказал изданию, что армия активно работает из закрытых позиций. Он сообщил, что экипажи прибывают на позиции после поступившей задачи и ведут огонь по заданным координатам с корректировкой целей.
«Садко» также подчеркнул, что экипажи активно работают в Харьковской области.
По словам командира, российские экипажи всегда рады встретиться с противником. Он заявил, что снарядов у российских танков хватит на всех.
«Ждём с распростертыми объятиями», - заключил он.