Боец ВС РФ: ЧВК США вывела с курского направления основные силы
Боец ВС РФ рассказал, что ЧВК США вывела с курского направления основные силы
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Американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) вывела своих военных из Курской области в первую неделю боевых действий. Об этом ТАСС рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
По его информации, чуть позже американская ЧВК вернула незначительный состав в зону боевых действий.
По словам российского военнослужащего, украинские подразделения, состоящие преимущественно из наемников, не выполняют роли штурмовых отрядов. Их основной задачей является выполнение функций заградительных отрядов, диверсионно-разведывательных групп и снайперов.
Иностранные наемники, по его информации, не участвуют в прямых атаках, а действуют с расстояния.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В связи с обострением ситуации в регионе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Жителей пограничных районов эвакуируют на безопасные территории.
По данным Министерства обороны РФ, Киев понес значительные потери — более 25 тыс. военнослужащих с начала боевых действий на курском направлении. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что российские военнослужащие ликвидировали бойцов ВСУ, поднявших флаг в Судже.