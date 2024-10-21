Американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) вывела своих военных из Курской области в первую неделю боевых действий. Об этом ТАСС рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

По его информации, чуть позже американская ЧВК вернула незначительный состав в зону боевых действий.

По словам российского военнослужащего, украинские подразделения, состоящие преимущественно из наемников, не выполняют роли штурмовых отрядов. Их основной задачей является выполнение функций заградительных отрядов, диверсионно-разведывательных групп и снайперов.

Иностранные наемники, по его информации, не участвуют в прямых атаках, а действуют с расстояния.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В связи с обострением ситуации в регионе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Жителей пограничных районов эвакуируют на безопасные территории.

По данным Министерства обороны РФ, Киев понес значительные потери — более 25 тыс. военнослужащих с начала боевых действий на курском направлении. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что российские военнослужащие ликвидировали бойцов ВСУ, поднявших флаг в Судже.