Российские военнослужащие ликвидировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые подняли флаг Украины на газовой насосной станции в Судже, расположенной в Курской области. Об этом проинформировал командир отряда спецназа «Ахмат», известный под позывным Аид, передает ТАСС.

По его словам, за четыре дня было уничтожено множество украинских военнослужащих, в том числе и те, кто поднял флаг на газонасосной станции. Двое остались в живых и находятся в плену российской армии.

Согласно данным Минобороны РФ, с начала конфликта на курском направлении Киев потерял больше 25 тыс. своих военнослужащих.

Ранее сообщалось, что украинские военные приступили к строительству бетонных укреплений в Судже Курской области. По словам источников, ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов. Сейчас боевики в спешке возводят укрепления низкого качества.