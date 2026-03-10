Боевики ВСУ в «гражданке» попытались проникнуть в Купянск

На окраине Купянска обнаружили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), боевики которой переоделись в гражданское и попытались проникнуть в населенный пункт. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

По данным источника, диверсанты пытались проникнуть на окраину города с конкретной целью — восполнить дефицит боеприпасов. Они осматривали разбитую технику, извлекая из нее уцелевшие мины и цинковые контейнеры с патронами для дальнейшего использования в атаках.

Первыми группу заметили операторы беспилотников ВС РФ. Один из диверсантов, заметив дрон, открыл огонь, чем раскрыл позиции своих сослуживцев. В результате все участники ДРГ были уничтожены беспилотниками на оптоволокне. Как позже установили российские военнослужащие, погибшие служили в 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ.

Пленные украинские военные рассказали, что на передовой действительно остро не хватает патронов, поэтому личному составу приходится искать боеприпасы в подбитой технике на ничейной полосе.

По информации SHOT, на фоне нехватки мобилизованных мужчин Киев все чаще отправляет на передовую женщин. За последние два месяца в рядах ВСУ погибли 12 девушек в возрасте от 22 до 30 лет. Сейчас женщины составляют около 10% украинской армии.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник повредил церковь Романа Исповедника в Севастополе.