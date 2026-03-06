Появились подробности атаки ВСУ по Севастополю: обломки БПЛА повредили церковь

В Севастополе в результате атаки украинского беспилотника повреждения получила церковь Романа Исповедника, расположенная на улице Генерала Жидилова. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на волне».

Фрагменты сбитого дрона упали на территорию храма, повредив входную группу и оконный проем. К счастью, среди прихожан и священнослужителей никто не пострадал. Однако ударная волна нанесла ущерб и соседнему многоквартирному дому — в нем выбило стекла. На месте работают экстренные службы.

Еще один беспилотник был сбит в районе улицы Ефремова. Он упал вблизи многоквартирного дома. Дрон оказался начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

В результате атаки ВСУ пострадали люди — всего девять человек. Шестеро из них, в том числе трое детей, госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Севастополе оказалась повреждена подстанция и газовая труба.