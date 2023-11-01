Богомаз: при уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших жителей региона в результате уничтожения беспилотника нет. Об этом он написал в своих соцсетях.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтоженных в ночь на среду, 1 ноября, беспилотников в небе над Брянской и Курской областями.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», – сообщил Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Часто украинские военные используют беспилотники, артиллерию и минометы.

В Брянской области установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Курской и Белгородской областях, а также в Республике Крым и Севастополе.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил об ее отмене. Всего сигнал тревоги звучал в Севастополе около 30 минут.