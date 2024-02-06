Бояться и договариваться: интервью Путина американцу Карлсону повлияет на ход президентской гонки в США

Пока нет информации, действительно ли журналист виделся с российским лидером и взял у него интервью. Однако первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уже заявил, что встреча способна повлиять на выборы в США.

Политолог и историк спецслужб Нурлан Абдрашитов объяснил, как заявления Путина в ходе интервью могли бы отразиться на американской президентской гонке.

«Фактическое влияние будет в значительной степени зависеть от специфики самого интервью, от заданных вопросов, от самой риторики. Но содержание интервью однозначно может повлиять на мнение американцев о России, о внешней политике. Каждый американец сможет послушать и понять послание Владимира Путина, его отношение и планы по взаимодействию с Америкой в дальнейшем», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, президент РФ может заявить о желании продолжить дальнейшее сотрудничество с США по вопросам безопасности, борьбы с терроризмом, затронуть вопрос многополярности мира. Это, в свою очередь, может стать темой президентской гонки в США. Интервью изменит политический нарратив в американских СМИ и станет важным тезисом в политическом дискурсе.

«В таком случае кандидаты будут использовать интервью для критики или поддержки нынешней администрации, в зависимости от стороны. Играя на теме заявлений Путина, участники выборов смогут повлиять на свой авторитет среди избирателей», — подчеркнул Абдрашитов.

Всякий раз, когда демократы участвуют в президентской гонке, напомнил эксперт, им нужно зацепиться за какую-то важную мировую проблему, которая решается в основном агрессией, вооруженным конфликтом. Они, например, могут вывернуть интервью таким образом, чтобы слова Путина выглядели, как потенциальная опасность, аргумент в пользу переизбрания Байдена. Республиканцы же, напротив, будут опираться на интервью, как на свидетельство того, что с Россией пора договариваться, и никто не сделает этого лучше, чем Дональд Трамп.

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