В США все более явно начинает выделяться еще один кандидат в президенты, способный наладить или как минимум разрядить обстановку в плане отношений с Россией. Если раньше за это активно выступал только Дональд Трамп, то теперь к нему присоединился Вивек Рамасвами, который назвал главу киевского режима Владимира Зеленского нацистом.

Рамасвами заявляет, что на Украине нет демократии, а также стремится прекратить всякую финансовую помощь ей. Аналогичного мнения придерживается и его коллега по Республиканской партии Трамп.

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий рассказал нам, какой из двух кандидатов был бы выгоднее для России на посту президента США. По его словам, оба варианта являются достаточно неплохими, но питать чрезмерных надежд на их счет не стоит.

«Оба кандидата — достаточно выгодный вариант для России. Они прагматичны, мыслят рационально и думают о том, что выгодно их народу. И Трамп, и Рамасвами нацелены на внутреннее развитие, стремятся укреплять экономику США, а не лезть в дела других стран. Оба сократят финансирование Украины, если займут кресло президента, и начнут налаживать отношения с РФ, но в пределах разумного. Трамп уже был главой Америки, и другом для России он не стал», — напомнил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт считает, что решающую роль сыграет то, насколько похожи будут президенты России и США. Если говорить о Владимире Путине, соперников у которого на сегодняшний день попросту нет, то договориться с ним удастся именно Трампу.

«Исходить нужно прежде всего из возраста и деловой хватки. Молодым лидерам проще договориться с молодыми, возрастным — с возрастными. Рамасвами слишком молод, а потому амбициозен, но ему еще не хватает поступательности и опыта, которые нарабатываются годами. Поэтому Трамп все-таки окажется более спокойным, рассудительным и способным договориться с Владимиром Владимировичем», — заключил Галицкий.

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