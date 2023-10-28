Бойкот России сделал Европу зависимой от SpaceX

Европейский проект спутниковой навигации Galileo встал «в тупик» по вине отказа от космических технологий России. Об этом сообщило издание La Nouvelle Tribune .

Журналисты указали на то, что ранее покорение космоса было сферой, в которой политика не находила влияния и пространства, но теперь и космос стал площадкой для конфронтаций. Сейчас на фоне отказа от российских технологий, Европе пришлось прибегнуть к услугам американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Авторы подчеркнули, что проект Galileo, который имел решающее значение для геолокационного суверенитета, пришел в никуда из-за отказа от технологий из России и недоступности ракет-носителей на этом фоне.

Теперь европейская ракетная программа Ariane столкнулась с препятствиями, а сотрудничество со SpaceX лишний раз указывает на европейскую зависимость от зарубежных игроков в этой важной сфере, заключили в издании.