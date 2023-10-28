Бойкот России сделал Европу зависимой от SpaceX
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Европейский проект спутниковой навигации Galileo встал «в тупик» по вине отказа от космических технологий России. Об этом сообщило издание La Nouvelle Tribune.
Журналисты указали на то, что ранее покорение космоса было сферой, в которой политика не находила влияния и пространства, но теперь и космос стал площадкой для конфронтаций. Сейчас на фоне отказа от российских технологий, Европе пришлось прибегнуть к услугам американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.
Авторы подчеркнули, что проект Galileo, который имел решающее значение для геолокационного суверенитета, пришел в никуда из-за отказа от технологий из России и недоступности ракет-носителей на этом фоне.
Теперь европейская ракетная программа Ariane столкнулась с препятствиями, а сотрудничество со SpaceX лишний раз указывает на европейскую зависимость от зарубежных игроков в этой важной сфере, заключили в издании.