Боксер Колесников считает, что занимающийся регулярно спортом президент РФ правильно расставляет свои приоритеты
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Глава государства Владимир Путин заявил, что ежедневно тратит на занятия спортом не менее двух часов. По словам боксера Александра Колесникова, президент делает все правильно и верно расставляет приоритеты. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что больной лидер не в состоянии что-то делать и приносить пользу своему государству.
По мнению спортсмена, огромная загруженность на работе, не позволяющая находить время для спорта, является неправильным мнением.