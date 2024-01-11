Боксер Колесников считает, что занимающийся регулярно спортом президент РФ правильно расставляет свои приоритеты

Политика

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

Глава государства Владимир Путин заявил, что ежедневно тратит на занятия спортом не менее двух часов. По словам боксера Александра Колесникова, президент делает все правильно и верно расставляет приоритеты. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что больной лидер не в состоянии что-то делать и приносить пользу своему государству.

По мнению спортсмена, огромная загруженность на работе, не позволяющая находить время для спорта, является неправильным мнением.

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