Боксер Усик будет баллотироваться на пост президента Украины

Украинский боксер Александр Усик будет баллотироваться на пост президента страны. Об этом спортсмен заявил в интервью блогерам, опубликованном на YouTube-канале Seconds Out.

В беседе с журналистами, Усик также рассказал о бое Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», – сказал Усик.

5 июля украинский боксер подписал контракт на бой с британцем Тайсона Фьюри. В декабре 2023 года чемпион мира по версии WBC Фьюри отказался от боя с Усиком на турнире в Саудовской Аравии.

25 августа Усик встретится с другим представителем Великобритании – действующим регулярным чемпионом мира по версии WBA Даниэлем Дюбуа. Поединок пройдет в польском Вроцлаве.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2024 года. Действующим главой государства является Владимир Зеленский, который в прошлом был медиабизнесменом и актером. Бывший боксер Виталий Кличко сейчас занимает должность мэра Киева.