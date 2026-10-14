Атака дронов на Тульскую область: 26 беспилотников сбито

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере MAX сообщил, что над территорией региона были сбиты более 20 украинских беспилотников, передает ТАСС . По словам губернатора, пострадавших нет.

По информации главы региона, подразделения ПВО Минобороны России уничтожили в небе над Тульской областью 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших также нет.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске.