Атака дронов на Тульскую область: 26 беспилотников сбито

ТАСС: над Тульской областью сбили 26 БПЛА

Безопасность

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере MAX сообщил, что над территорией региона были сбиты более 20 украинских беспилотников, передает ТАСС. По словам губернатора, пострадавших нет.

По информации главы региона, подразделения ПВО Минобороны России уничтожили в небе над Тульской областью 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших также нет.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске.

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