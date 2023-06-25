Более 10 тысяч британцев подписали петицию об отмене санкций против РФ

Свыше 10 тысяч жителей Великобритании поставили свои подписи под петицией об отмене санкций, введенных Евросоюзом по отношению к РФ. Такая информация появилась на официальном сайте великобританского парламента.

Подписавшие петицию считают, что необходимо провести референдум и проголосовать об отмене санкций в течение следующих 6 месяцев, если правительство страны не отменит ограничения самостоятельно.

Главным аргументом поддержавших петицию является тот факт, что страна вмешалась в российскую спецоперацию без мандата со стороны британцев. Результат принятого правительством решения отразился, в первую очередь, на гражданах.

Правительству Великобритании придется отреагировать на петицию, если она соберет более 10000 подписей. Она будет рассмотрена в парламенте, если это количество достигнет 100 тысяч.

23 июня вступил в силу 11-ый пакет санкций ЕС против РФ. Под ограничение попали 87 компаний, а также предприятия за границей, которые, по мнению ЕС, помогают России обходить данные санкции.