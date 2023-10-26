Более 2,9 тысяч детей погибли из-за бомбардировок Газы Израилем

«Число жертв израильской агрессии в секторе Газа составило... 2913 детей», – говорится в заявлении палестинского Минздрава.

По информации ведомства, Израиль атаковал 57 медицинских учреждений на территории анклава. Из-за этого 12 больниц и 32 центра оказания медпомощи перестали функционировать.

Почти три недели продолжается обострившийся конфликт между Палестиной и Израилем. 7 октября палестинское радикальное движение ХАМАС выпустило по израильских городам порядка пяти тысяч ракет. Кроме того, боевики группировки вторглись на территорию страны, откуда в плен взяли больше 200 человек и увезли их в сектор Газа.

С двух стороны число жертв превышает 1000 человек. Израиль продолжает атаковать сектор Газа. В самой стране действует военное положение. Также в ряды армии были призваны около 300 тысяч резервистов. До сих пор ЦАХАЛ не начал наземную операцию в Газе. У ЦАХАЛ есть технические возможности для ее проведения, но есть одно «но», считают эксперты. Подробнее — в материале «Подмосковье сегодня».