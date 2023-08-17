Более 30 мирных жителей стали жертвами вооруженных людей в Нигере

По меньшей мере 31 мирный житель был убит после атаки вооруженных людей на деревни в Нигере, сообщило издание ActuNiger со ссылкой на источники. Инцидент произошел 15 августа.

По информации СМИ, все погибшие оказались гражданскими.

«По меньшей мере 31 человек был убит во вторник... в ходе рейдов вооруженных лиц, предположительно, террористов в нескольких деревнях... в регионе Тиллабери», – говорится в материале издания.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум. В этот день бойцы Национальной гвардии заблокировали лидера в президентском дворе и не выпускали его. По данным СМИ, причиной стало намерение Базума отправить в отставку командующего гвардией Омара Тчиани.

Позже мятежники выступили в эфире национального телевидении, где объявили о новом временном порядке в стране. Так, было закрыто воздушное пространство Нигера и введен комендантский час. Позже небо над государством было открыто.

На военный переворот отреагировали в Европе, США и Экономическом сообществе стран Западной Африки. Последние – пригрозили вмешаться в ситуацию, в том числе военным способом, если в Нигере не восстановится порядок. Мятежники не прислушались к требованиям ЭКОВАС, но военная интервенция не началась.