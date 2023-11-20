Более 30 недоношенных младенцев удалось эвакуировать из сектора Газа

Более 30 недоношенных детей удалось эвакуировать из сектора Газа из больницы «Аш-Шифа», сообщил телеканал al Arabiya со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

По данным ведомства, восемь младенцев при транспортировке погибли. Эвакуированные дети, по информации Минздрава, находились в инкубаторах медицинского учреждения. Младенцев эвакуировали в больницы Египта.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на прошлой неделе начала штурм больницы «Аш-Шифа», предполагая, что под ней находится база командования палестинской группировки ХАМАС. В субботу, 18 ноября, израильские военные дали час руководству больницы для того, что они вывели из нее пациентов. Всего эвакуировать из медучреждения необходимо было 450 человек. Также «Аш-Шифа» пришлось покинуть более пяти тысячам человек, которые нашли в ней убежище.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что под больницей «Аш-Шифа» находится 55-метровый тоннель. По данным израильских военных, в тоннеле находятся входы в шахты с различными средствами защиты, которые, по информации ЦАХАЛ, принадлежали хамасовцам.

Обострение палестино-израильского конфликта продолжается с 7 октября. В этот день ХАМАС выпустил по Израилю порядка пяти тысяч крылатых ракет, а также вторгся в южную часть государства, откуда в заложники захватил более 200 человек, в том числе женщин и детей.