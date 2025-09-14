Более 70 человек погибли в массовых беспорядках в Непале

В Непале жертвами массовых беспорядков стали более 70 человек, передает портал Nepal News со ссылкой на представителя правительства Экнараяна Арьяла. Число пострадавших достигло 191 человека, все они получают необходимую медицинскую помощь.

Протесты в Непале, также известные как протесты поколения Z или «Революция зумеров», прошли по всей стране в сентябре 2025 года.

Поводом для масштабных акций сопротивления послужила блокировка многих популярных социальных сетей, а также растущее разочарование общественности в связи с коррупцией и обвинениями властей в неэффективном управлении государственными средствами.

Демонстрации быстро переросли в акты насилия в отношении государственных служащих и вандализм, сопровождаясь поджогами и массовыми столкновениями с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что полиция Непала до сих пор не может найти 12,5 тыс. сбежавших из тюрем заключенных.