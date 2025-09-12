В Непале до сих пор не могут найти 12,5 тыс. сбежавших заключенных
Полиция пока не может поймать 12,5 тыс. сбежавших на фоне протестов заключенных
В Непале более 12,5 тыс. человек воспользовались массовыми беспорядками и покинули тюрьмы по всей стране, сообщило агентство «Франс-Пресс». Полиция до сих пор не смогла задержать ни одного из сбежавших.
Побег стал возможным в результате масштабных гражданских волнений, которые отвлекли силы правопорядка и создали хаос в тюремной инфраструктуре. Заключенные вышли на свободу из различных исправительных учреждений по всему Непалу.
По данным портала Khabarhu, ущерб от массовых беспорядков в Непале составил более $1,4 млрд. Большинство разрушенных объектов не подлежит модернизации и нуждается в полном восстановлении.
Известно, что в результате акций протеста в больницах скончались 34 человека, более 1 тыс. человек получили ранения.
На фоне продолжающихся беспорядков премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку. Члены правительства были эвакуированы вертолетами.
Ранее блогер Дмитрий Пучков оценил вероятность непальских событий в России.