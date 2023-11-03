Более 77 процентов россиян доверяют Путину
Фото: [© Григорий Сысоев / POOL /ТАСС]
Президенту России доверяют 77,7% граждан, следует из опубликованных результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Деятельность российского лидера одобряют 74,6% опрошенных.
Процент россиян, которые не с недоверием относятся к Путину, составил 18. 15,5% граждан не одобряют работу президента.
ВЦИОМ регулярно проводит опросы среди граждан России по различным темам. Этот – прошел в период с августа по октябрь 2023 года. Отмечается, что были опрошены 1,6 тысяч человек возрастом от 18 лет. Как отмечает агентство, результаты опроса являются средним значением за семь недель.
ВЦИОМ – старейшая российская государственная исследовательская организация, которая регулярно проводит соцопросы и маркетинговые исследования, основываясь на мнении общества. Ее основала социолог Татьяна Заславская в 1987 году.
В 2024 году в России пройдут выборы президента. Почему у нынешнего лидера Владимира Путина нет конкурентов и чего не хватает оппозиции — в материале «Подмосковье сегодня».