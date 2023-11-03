Более 77 процентов россиян доверяют Путину

Процент россиян, которые не с недоверием относятся к Путину, составил 18. 15,5% граждан не одобряют работу президента.

ВЦИОМ регулярно проводит опросы среди граждан России по различным темам. Этот – прошел в период с августа по октябрь 2023 года. Отмечается, что были опрошены 1,6 тысяч человек возрастом от 18 лет. Как отмечает агентство, результаты опроса являются средним значением за семь недель.

ВЦИОМ – старейшая российская государственная исследовательская организация, которая регулярно проводит соцопросы и маркетинговые исследования, основываясь на мнении общества. Ее основала социолог Татьяна Заславская в 1987 году.

В 2024 году в России пройдут выборы президента. Почему у нынешнего лидера Владимира Путина нет конкурентов и чего не хватает оппозиции — в материале «Подмосковье сегодня».