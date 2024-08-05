Более десяти стран призвали своих граждан покинуть Ливан

Растет число стран, которые призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан в связи с возможной эскалацией вооруженного конфликта с Израилем, сообщает РИА Новости .

На фоне растущей вероятности эскалации вооруженного конфликта между шиитским движением «Хезболлах» и Израилем увеличивается число стран, которые призывают своих граждан немедленно покинуть Ливан.

В понедельник, 5 августа, Япония присоединилась к странам, которые разместили объявление для своих граждан о необходимости покинуть Ливан в связи с возможным развертыванием вооруженного конфликта с Израилем.

Эскалация на Ближнем Востоке связана с убийством высокопоставленного командира шиитского движения Фуада Шукра на прошлой неделе. Тогда Израиль нанес удар по пригороду Бейрута, в результате которого был полностью разрушен жилой в дом, где находился Шукр. Помимо него, пострадали еще 68 мирных граждан.

После удара израильской стороны лидер «Хезболлаха» Хасан Насрулла заявил о переходе на новый уровень борьбы с Израилем и пообещал нанести мощный ответный удар.

Ранее сообщалось, что Иран намерен атаковать Израиль 12-13 августа, где в эти дни отмечается религиозный праздник «Девятое ава». Удар должен стать ответом на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании.