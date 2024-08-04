JP: Иран намерен атаковать Израиль 12-13 августа

Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News Arabiya .

По данным источника, в указанный период в Израиле будут отмечать день «Девятое ава», являющимся святым. Это национальный день траура еврейского народа — день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

«По имеющимся данным, атака Ирана будет координироваться с «Хезболлой», поддерживаемой Ираном шиитским движением, действующим в Ливане», — говорится в публикации.

Издание уточняет, что таким образом организаторы нападения хотят привнести «элемент неожиданности», поскольку службы безопасности израильского государства будут задействованы в религиозных ритуалах, в следствие чего их застанут врасплох.

Обострение отношений между Израилем и Ираном началось после убийства главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. В ночь на 31 июля стало известно, что политический деятель погиб в резиденции в Тегеране в результате авиаудара со стороны Израиля. Официально израильская сторона не сообщала о ликвидации Хании.

После его смерти представители Ирана заявили о планах отомстить Израилю. Отмечалось, что для этого будет организована специальная операция.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что со стороны Ливана по территории Израиля были выпущены 30 ракет.