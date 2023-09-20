Более двух тысяч человек эвакуировали российские миротворцы из Карабаха

Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек с территории Нагорного Карабаха после начала ВС Азербайджана наземной операции в регионе.

Об этом в среду, 20 сентября, сообщило Министерство обороны России. В ведомстве уточнили, что мирных жителей вывезли из особо опасных территорий Карабаха. Больше половины из них – дети.

«Российским миротворческим контингентом продолжается эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим», – уточнили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны РФ отметили, что все эвакуированные люди находятся в безопасном месте. Их обеспечили горячим питанием, а российские врачи продолжают оказывать помощь раненым.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг на 30 наблюдательных постах. В Минобороны РФ добавили, что с 12:00 вторника, 10 сентября, фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня со стороны азербайджанских военных.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале операции в Нагорном Карабахе по «восстановлению конституционного строя». В оборонном ведомстве республики отметили, что цель данной операции – вывод из строя позиций ВС Армении. Там уточнили, что армянское население и объекты инфраструктуры не пострадают.

На фоне этого в Ереване начались акции протеста. Ее участники требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.