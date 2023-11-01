Более полутысячи россиян ожидают эвакуации из Газы

Порядка шестисот российских граждан ожидают эвакуации из сектора Газа. Их вывоз будет начат, сразу же, как откроется граница. Соответствующее заявление сделал российский посол в Израиле Анатолий Викторов, его слова передает издание РИА Новости .

Дипломат рассказал, что в данный момент ведется активная совместная работа с властями Египта для того, чтобы вывести россиян из сектора Газа. По словам Викторова, там сейчас находится около шестисот граждан РФ и более трехсот граждан соседних для России государств.

Недавно поступала информация о том, что российским МИДом была передана информация о российских гражданах, ранее обратившихся с просьбой о помощи с эвакуацией из сектора Газа. Согласно имеющейся информации, россияне обращались к израильским, египетским и палестинским властям. Сообщается, что в данный момент МИД ведет работу над вывозом граждан РФ из зоны конфликта.