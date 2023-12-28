Более тысячи россиян выгонят из Латвии по решению властей

Власти Латвии одобрили депортацию 1,2 тысячи россиян из республики за нарушение закона о проживании. Было установлено, что до 30 ноября, когда начали действовать новые правила, заявки не подали 1213 человек. В связи с этим миграционные службы отметили их как лица, проживающие в стране незаконно.

Согласно новым поправкам, переезжающие в Латвию граждане должны составлять заявку на вид на жительство. Если этого не происходит, то людей депортируют обратно на родину. Особенно остро обращают внимание на мигрантов, которые несмотря на предупреждение не выезжают самостоятельно из страны, сообщает RT со ссылкой на LSM.lv.