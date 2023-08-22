Болгария может передать Украине бронетехнику советского образца

Болгария может начать передавать Украине бронированную технику советского образца после ратификации подобного соглашения болгарским парламентом. Об этом сообщило информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на болгарского министра обороны Тодора Тагарева, который накануне провел брифинг с коллегой из Украины Алексеем Резниковым.

В агентстве уточнили, что в случае ратификации, передача техники начнется уже осенью. Сообщается также, что министры обороны договорились о передаче порядка сотни единиц бронированной техники украинской стороне.

Также сообщается, что в ходе минувшего брифинга, болгарский министр заявил коллеге о том, что его государство поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре.