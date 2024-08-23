Некоторые молдавские политики в открытую выражают ненависть к российским гражданам, военным, а также людям из Приднестровья. Об этом сообщает сайт aif.ru .

На днях руководитель Молдавской нацпартии Драгош Галбур дал откровенное и шокирующее интервью TVC-21. В открытую он заявил, что готов решить проблему непризнанной территории, а также избавиться от российских миротворцев. Вот только свои методы он назвал радикальными: они предполагает реальное устранение. По словам Галбура, ему или молдавским силам даже не пришлось бы прилагать усилий: все по указке Запада могли бы сделать украинцы.

«Появление на молдавском ТВ политиков, призывающих силовым путем разобраться с российскими миротворцами, да еще с помощью Украины, это информационный вброс, но с большими и не столь далекими перспективами. Молдавское население, конечно, не хочет повторения событий девяностых годов», — высказывает свое мнение военный эксперт Александр Ивановский.

Специалист согласен, что мнение молдаван не учтут: все решения действительно пойдут от Запада. При этом там считают, что смогут натворить бед в Приднестровье также, как в Курской области.

Ивановский напомнил, что в Одесской области у ВСУ базируется множество техники, в том числе F-16. Натовское ПВО усиливают в Румынии. Силы наращивают, лишь бы Россия не смогла дать жесткий ответ при обострении в Приднестровье.

Ранее сообщалось, что в Курскую область проник еще один зарубежный журналист.